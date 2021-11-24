Yerköy'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan kutlama programına, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda devam edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, burada yaptığı konuşmada, bütün öğretmenlerin gününü kutlayarak, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından yeni göreve başlayan öğretmenler yemin etti. Slayt gösterilerinin ve türkü dinletisinin ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.