Son Dakika Haberleri: Yerköy'de pancar alımları başladı
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Yerköy'de pancar alımları başladı

10 dakika önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde pancar alımlarının başladığını söyleyen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Öztürk, çiftçilerin hayırlı ve kazasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yerköy'de pancar alımları başladı, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde pancar alımlarının başladığını söyleyen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Öztürk, çiftçilerin hayırlı ve kazasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.


Yozgat'ın Yerköy ilçesinde pancar alımları düzenlenen törenle başladı. Kooperatif üyeleri, pancar alımlarının başlaması dolayısıyla hayırlı ve kazasız bir sezon geçirmek için kurban kesip, dua etti.


Yerköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Öztürk yaptığı açıklamada, sezonun tüm çiftçilere bereketli olmasını temennisinde bulunarak Pancar kampanyasını 2.5 ay süreceğini söyledi. Öztürk, "Büyük uğraşlar sonucu hizmete sunduğumuz maus pancar yükleme aracı ile 2019 yılı pancar alım kampanyasını başlattık. Bu yıl yapılacak olan pancar nakliyatları hem çiftçilerin hem de nakliyecilerin lehine olacak şekilde düzenlenmiş ve her iki taraf da mağdur olmadan pancar taşımacılığı başlatılmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 150 araçla şeker pancarının nakliyesi yapılacak. Pancar kampanyası yaklaşık 70-75 gün sürecek. Gerek tarladan, gerekse kantardan yapılacak nakliyatlar inşallah kazasız belasız bir şekilde yapılacaktır" dedi. - YOZGAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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