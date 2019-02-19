Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Yerköy'de seçim güvenliği toplantısı Kaymakam Ali Ada başkanlığında yapıldı.

Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yerköy'de seçim güvenliği toplantısı Kaymakam Ali Ada başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevinde yapılan toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin güven ve huzur içerisinde gerçekleştirilmesi, seçim takvimine göre, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin alacağı tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ada, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm kurumların her türlü tedbiri önceden alacağını ve koordinasyon halinde çalışılacağını söyledi.

Ada, "Demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik kaymakamlığımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında ilçemiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevlerinin başında olacaklardır. Vatandaşın seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanması için her türlü tedbiri önceden alacağız." dedi.

Toplantıya, Seçim Hakimi Şahin Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, jandarma komutanlığı ekipleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:34 Kaynak: AA

Huzur, Ali Ada, Yerköy, Politika
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