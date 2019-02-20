Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

25 dakika önce

Yerköy Kaymakamı Ali Ada başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yerköy Kaymakamı Ali Ada başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Yerköy Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca toplantıda seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı.

Kaymakam Ada, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin ilçemizde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tamamlanması ve oylarını kullanmaya gelecek olan vatandaşlarımızın oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Ali Ada, Yerköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Aday Olamayan Burhanettin Kocamaz İçin MHP'den İlk Yorum: Zillet İttifakı'nın Aday Çekme Operasyonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]