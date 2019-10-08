Son Dakika Haberleri: Yerköy'de sportif yetenek taraması eğitimleri devam ediyor
Son Dakika Spor Yerköy'de sportif yetenek taraması eğitimleri devam ediyor

Yerköy'de sportif yetenek taraması eğitimleri devam ediyor

57 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Yerköy'de de tespit edilmeye devam ediliyor.

Yerköy'de sportif yetenek taraması eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Yerköy'de de tespit edilmeye devam ediliyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yerköy'de İlköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik Yetenek Taramasında başarılı olan öğrencilere temel spor eğitimleri başladı. Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler, Gençlik ve Spor Bakanlığı veri havuzunda toplandıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip o spor dalına yönlendirmeleri yapılacak.


Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İlçemizde gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, başlatılan projeyle adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturuyoruz" dedi. - YOZGAT

Türkiye, Yerköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
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