Yerköy'de su kanalları temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerköy'de su kanalları temizlendi - Son Dakika

Yerköy'de su kanalları temizlendi

6 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

Yerköy'de su kanalları temizlendi, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.


Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı Yerköy' ve çevresinde tarımsal devamlılığı sağlamak amacıyla Yenimahalle Köseli, Sekili Sulama Birliklerine bağlı su kanallarının temizliğini hızlı bir şekilde tamamlayarak arazi yollarında da bakım onarım yapıldığını açıkladı.


Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı kanalların temizliği ve arazi yollarının onarımı hakkında yaptığı açıklamada; "İlçemizde tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına Yenimahalle, Köseli, Sekili sulama birliklerine bağlı kanalarımız ve İlçe merkezinde bulunan su kanalının temizliğini yaparak daha rahat bir kullanıma kavuşturmakla birlikte temiz ve ferah bir görüntüye kavuşturmuş olduk. Amacımız İlçemize ve çiftçilerimize daha kaliteli bir hizmet vermek ve elimizden gelenin daha fazlasını yapmaktır." dedi. - YOZGAT

Yenimahalle, Yozgat, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerköy'de su kanalları temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]