Son Dakika Haberleri: Yerköy'de ücretsiz yaz spor okulu
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Yerköy'de ücretsiz yaz spor okulu

1 saat önce

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca, yaz spor okullarının başladığını söyledi.

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Yerköy Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca, yaz spor okullarının başladığını söyledi.

Karaca, yaz spor okullarının ücretsiz katılım sağlamak isteyenlerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini belirtti.

Karaca, "Aerobik ve plates, voleybol, güreş, tekvando, kick boks ve futbol branşlarında kurslarımız başladı. Spor, eğitim hayatının en önemli parçalarından biridir. Yerköylü çocuklar ve gençler her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı. Herkesi ücretsiz kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:23 Kaynak: AA
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