Son Dakika Haberleri: Yerköy'de vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu
Son Dakika Güncel Yerköy'de vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu

Yerköy'de vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu

24 dakika önce

Yerköy Belediyesi, 4 mahallede yaklaşık 70 yıldır süren 200 kişinin tapu sorunu çözüme kavuşturdu.

Yerköy'de vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu, System.String[]

Yerköy Belediyesi, 4 mahallede yaklaşık 70 yıldır süren 200 kişinin tapu sorunu çözüme kavuşturdu.

Tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 4 mahallede bulunan tapu sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Mahallelerde 1949 yılından buyana süren tapu sorununu çözmek için yaptıkları çalışmaları anlatan Yılmaz, " Bağlarbaşı, Şentepe, Kale ve Gültepe mahallesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi uzun yıllardır tapu sorunu yaşıyordu. Kendi arsalarının evlerin tapusunu alamıyordu. Biz de belediye olarak yaptığımız çalışma sonucunda bu vatandaşlarımızın sorunun çözdük. Hak sahiplerine tapularını kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.


Vatandaşlar da Yılmaz'a teşekkür etti.

Ferhat Yılmaz, Yerköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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