Yerköy'de Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı

Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) aralık ayı toplantısı Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.

Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) aralık ayı toplantısı Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.



Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, YÖGEP kapsamında İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç koordinesinde toplanarak faaliyet hakkında fikir alışverişinde bulundular.



Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, "İlçemizdeki İmam Hatip Ortaokul ve Lise idarecileri ile faaliyet hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Osman Bağcı tarafından konuyla ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirilmiştir." dedi. - YOZGAT

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