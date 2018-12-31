Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı

Yerköy'de Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı

50 dakika önce

Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) aralık ayı toplantısı Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.

Yerköy'de Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) aralık ayı toplantısı Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, YÖGEP kapsamında İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç koordinesinde toplanarak faaliyet hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, "İlçemizdeki İmam Hatip Ortaokul ve Lise idarecileri ile faaliyet hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Osman Bağcı tarafından konuyla ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirilmiştir." dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor 2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:04:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]