Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu - Son Dakika
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Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize karşı yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Yerköy'de mevlit okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yerköy, İdlib şehitleri için tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askerlerimize karşı yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Yerköy'de mevlit okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.


Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için Yerköy'de, düzenlenen Mevlid-i Şerif ve gıyabi cenaze namazına Yerköy ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı.


Yerköy Molla Hüsrev Camiinde okunan mevlid-i şerif ve gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazı sonrası "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. - YOZGAT

Yerköy, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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