Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeleri seçimle belirlendi - Son Dakika

Yerköy Kaymakamlığı tarafından 2021 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmalarında yer alacak meclis üyeleri seçildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mustafa Karaca, Yerköy İlçe Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Seçimde 60 köy muhtarı ve 3 il genel meclis üyesi oy kullandı. Seçim sonunda, İl Genel Meclis Üyeleri Aziz Başak, Arslan Bozkurt, köy muhtarlarından ise Cemil Karadeniz ve Oktay Karabulut birlik üyeliğine seçildi.

Kaymakam Karaca, katılımcılara teşekkür ederek, seçilen üyelere başarı diledi.