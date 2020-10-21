Yerköy otobüs terminali inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediyesi tarafından yapılan şehirlerarası otobüs terminali inşaatı, bitme aşamasına geldi.
İnşaatta incelemede bulunan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, inşaatın bitme aşamasına geldiğini, yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.
Yılmaz, "İnşallah kısa bir süre sonra vatandaşlarımız modern bir otobüs terminaline kavuşacak, yol kenarında beklemekten kurtulacak. Sıcak ortamda otobüsünü bekleyecek. İnşaatta çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor, çevre düzenlemesi yapılıyor." dedi.
- Kaynak: AA
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