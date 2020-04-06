Yerköy Şehit Aileleri Derneğinden, şehit ve gazi ailelerine ziyaret - Son Dakika

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Yerköy Şehit Aileleri Derneğinden, şehit ve gazi ailelerine ziyaret
6 saat önce
Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Kepir, Yerköy'de 41 şehit, 19 gazi ailesi bulunduğunu ve bir çoğunun 60 yaş üstünde olduğunu söyledi.
Kepir, "Gece gündüz fark etmeksizin bizleri aramalarını, alışveriş ihtiyaçlarını ve yapılması gereken işleri yapacağımızı ilettik. Onlar bizlere bu vatan toprağı için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Onları ister bu süreçte olsun ister normal zamanda olsun asla yalnız bırakamayız. Bu süreçte ülke olarak birlik olmalıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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