Son Dakika Haberleri: Yerköy spor fikstürden memnun
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Yerköy spor fikstürden memnun

1 saat önce

2019-2020 Kayseri 1. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı.

Yerköy spor fikstürden memnun, System.String[]
2019-2020 Kayseri 1. Amatör Küme fikstür çekimi yapıldı. Sümer Amatör Evinde gerçekleşen fikstürü değerlendiren Yerköy spor Başkanı Hacı Yusuf Şahin 2019-2020 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında B Grubuna düşen Yerköyspor, şampiyonluk hedefi ile yola çıkıyor. Fikstürü değerlendiren Yerköyspor başkanı Hacı Yusuf Şahin, "Ligin gerçek fair play ruhuyla oynanmasını diliyorum. Sakatlıkların olmadığı amatör ligin amacına uygun lig geçirmek en büyük temennimiz. Fikstüre gelecek olursak her ne kadar ilk maçımızı deplasmanda oynayacak olsakta genel olarak çektiğimiz fikstürden memnun olduğumu belirtmek isterim. Biz tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız. Öncelikli hedefimiz süper amatör kümeye çıkmak. Ama dediğim gibi sonuçtan ziyade fair play ruhu ile sezonu tamamlamak birincil önceliğimiz" dedi. Yerköy spor hakkında da bilgi veren Şahin transferlerle birlikte takımımızı kurduk. Şuan antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Genç bir kadro kurduk. Sezon öncesi iki hazırlık maçı ile hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Amatör kümenin kuruluş amacına uygun olarak genç kardeşlerimizi Türk sporuna kazandıracağız inşaallah dedi. Yerköyspor sezonun ilk maçını deplasmanda Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile oynayacak. - KAYSERİ
Yusuf Şahin, Kayseri, Yerköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
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