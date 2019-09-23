Son Dakika Haberleri: Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı

52 dakika önce

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; Yerköy'de bulunan 800 dar gelirli öğrenciye 40.000.00 TL değerinde kıyafet yardımında bulunulduklarını söyledi.

Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı, System.String[]

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; Yerköy'de bulunan 800 dar gelirli öğrenciye 40.000.00 TL değerinde kıyafet yardımında bulunulduklarını söyledi.


Esatbeyoğlu, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe ve köylerde bulunan dar gelirli 800 öğrenciye ayakkabı, kıyafet ve kaban yardımı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ayakkabı, kıyafet ve kaban gibi çeşitli yardım malzemeleri gönderdi" dedi.


Esatbeyoğlu; Gönderilen bu yardımlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Okul İdarecilerimiz tarafından belirlenen 800 öğrenciye dağıtıldı.


Yardımların yapılmasını sağlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Türkiye, Yerköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi Haluk Levent, konserde giydiği ceketini öldürülen Tuğba Anlak'ın kızı için sattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:04:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]