Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu; Yerköy'de bulunan 800 dar gelirli öğrenciye 40.000.00 TL değerinde kıyafet yardımında bulunulduklarını söyledi.



Esatbeyoğlu, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe ve köylerde bulunan dar gelirli 800 öğrenciye ayakkabı, kıyafet ve kaban yardımı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ayakkabı, kıyafet ve kaban gibi çeşitli yardım malzemeleri gönderdi" dedi.



Esatbeyoğlu; Gönderilen bu yardımlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Okul İdarecilerimiz tarafından belirlenen 800 öğrenciye dağıtıldı.



Yardımların yapılmasını sağlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT