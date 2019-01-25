Son Dakika Haberleri: Yerköy Ülkü Ocaklarından Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Yerköy Ülkü Ocaklarından Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

1 saat önce

Türk Kızılayı Yozgat Kan Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Yerköy Ülkü Ocakları Başkanlığı da destek verdi.

Yerköy Ülkü Ocaklarından Kızılay'a Kan Bağışı Desteği, System.String[]
Türk Kızılayı Yozgat Kan Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Yerköy Ülkü Ocakları Başkanlığı da destek verdi.

Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Akyol ve üyeleri, kan bağışında bulundu.

Akyol, ocak olarak aldıkları kararla Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kan bağışına sürekli destek olduklarını ifade eden Akyol, "Kızılay, topladığı kan ile vatandaşlarımıza büyük destek sağlamaktadır. Biz de Kızılay'ın ilçemizde başlattığı kampanyaya destek olmak istedik. Kan veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Kızılay, Yerköy, Yerel, Politika, Güncel
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