Yerköy Ülkü Ocaklarından konser etkinliği - Son Dakika
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Yerköy Ülkü Ocaklarından konser etkinliği

03.06.2022 09:14
Yerköy Ülkü Ocaklarından konser etkinliği

Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanlığının düzenlediği konserde sanatçı Ali Kınık sahne aldı.

Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanlığının düzenlediği konserde sanatçı Ali Kınık sahne aldı.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen programda konuşan Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Gül, katılımcılara teşekkür etti.

Dün olduğu gibi bundan sonra da ülkü ve ülke sevdasının vatan toprağının dört bir yanına ilan etmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Gül, "Kutlu sevdamız, Hoca Ahmet Yesevi'nin tüttürdüğü ocaktan Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapıdan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle çağ açıp çağ kapattığı İstanbul'undan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da kurtuluşa attığı ilk adımından, cennet mekan başbuğumuzun ve ülkü erlerinin zindanlarından, tabutluklarından, çileli ömürlerinden bizlere mirastır." dedi.

Konuşmanın ardından sanatçı Ali Kınık konser verdi.

Etkinliğe MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İlçe Başkanı Şevket Kalkan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy Ülkü Ocaklarından konser etkinliği - Son Dakika

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