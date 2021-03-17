Yerköy'ün Tekvando takımı gururlandırdı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de Yerköy tekvando takımından Şevval Talas 3. olup kürsüdeki yerini alarak gurur yaşattı.

Yerköy Uğur Spor Kulübü Spor Öğretmeni Ahmet Gün yaptığı açıklamada; Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de Yerköy'ümüzü ve Yozgat'ımızı temsil eden Şevval Talas bir birinden zorlu 4 müsabaka sonrasında 3. olup kürsüdeki yerini alarak bizleri gururlandırmıştır. Müsabakalar esnasında bizleri arayarak destek olup tebrik eden AK Parti Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Başer'e Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat'a ve Yozgat gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Rasim Parlak Bey'e teşekkür ederim. İlerleyen süreçte inşallah daha büyük başarılar bizlerin olacaktır" dedi. - YOZGAT