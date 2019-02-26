Yerköy Ziraat Odası Başkanlığına Cahit Metin Seçildi
1 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cahit Metin seçildi.
Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cahit Metin seçildi.
Belediye Düğün Salonundaki genel kurulda, mevcut başkan Bahri Yılmaz
ve Cahit Metin'nin listeleri yarıştı.
Seçimde 74 delegeden 42'sinin oyunu alan Cahit Metin başkan seçilirken, Bahri Yılmaz 32 oyda kaldı.
Seçim sonrası konuşan Metin, ilçede bulunan çiftçilere en iyi hizmeti vermek için tüm caba ve gayreti göstereceğini söyledi.
Görevini layıkıyla yapacağını ifade eden Metin, "Bizlere teveccüh gösterip başkan seçen tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan seçilmemle birlikte her zaman çiftçi kardeşlerimle birlikte olup onların sorunlarıyla yakından ilgileneceğim. İnanıyorum ki ziraat odası olarak ilçemizin ve köylerimizin kalkınması için her şeyi yapacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:49 Kaynak: AA
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