Üye Girişi
Yerköylü çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Yerköylü çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

15.02.2022 11:59
Yerköylü çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Yozgat'ın Yerköy Hüyük ve Haşim Kılıç Mahallesi'nde yaşayan 65 çocuk, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Yozgat'ın Yerköy Hüyük ve Haşim Kılıç Mahallesi'nde yaşayan 65 çocuk, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Film sonrası açıklama yapan Hüyük Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan, Haşim Kılıç Mahallesi Muhtarı Cesur Şahin ve çocuklarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" isimli filmi izlemek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Arslan, "Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde gösterime giren filmi izlemek için iki mahallemizdeki 65 çocuğumuzla Yozgat'ta sinemaya gittik. Etkinliği düzenlerken, Bülbül ve Gedik'in şehadetinin çocukların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladık." dedi.

Çocukların filmi çok beğendiklerini ve bazı sahnelerinde duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Arslan, katkılarından dolayı Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a, Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin'e ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Yerköy, Yozgat, Çocuk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerköylü çocuklar, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yerköylü çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement