Yerköylü Öğrenciler Güreş Turnuvasında 7 Madalya Aldı
1 saat önce
2018-2019 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen Güreş Turnuvasında Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yedi madalya ile ilçeye döndü.
2018-2019 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Yozgat
'ta düzenlenen Güreş Turnuvasında Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yedi madalya ile ilçeye döndü. Celal Atik
Spor Salonu'nda düzenlenen güreş turnuvasında Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulunu Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde temsil eden öğrencilerden Metehan Ülker Altın Madalya; Erdem Sevinç, Hacı Altındaş, Fahri Pişkin, Emrah
Sarıaslan Gümüş
Madalya; Burak Tunç
ve Ufuk Anıl Şahin İse Bronz Madalya Kazanarak geleceğin güreşçileri olmaları adına büyük umut verdi. Yerköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç
yaptığı açıklamada güreş turnuvasında gösterdikleri büyük başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek eğitim ve spor hayatlarında başarı diledi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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