Son Dakika Haberleri: Yerköyspor logosunu değiştirdi
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Yerköyspor logosunu değiştirdi

6 saat önce

Konuya ilişkin bilgi veren Yerköy Spor kulübü başkanı Hacı Yusuf Şahin, son dönem Türk futbolunda yaşanan maddi kriz ile kendini gösteren ve kendilerinde öz kaynaklardan kopuş sorununun altyapıya kendilerini altyapıya yönelttiğini söyledi.

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Konuya ilişkin bilgi veren Yerköy Spor kulübü başkanı Hacı Yusuf Şahin, son dönem Türk futbolunda yaşanan maddi kriz ile kendini gösteren ve kendilerinde öz kaynaklardan kopuş sorununun altyapıya kendilerini altyapıya yönelttiğini söyledi.


Şahin; "Bugüne kadar amatör kümenin tüm kategorilerinde mücadele ettik ancak bu konjonktürde A takımı ile amatör kümede mücadele etmenin çok da amaca hizmet etmediğini gördük. A takımı ile ilgili çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak bundan sonraki süreçte altyapıya daha fazla eğileceğiz.


Bu amaçla kulüp logomuzu altyapı çalışmalarımıza uygun şekilde düzenleyerek değiştirdik. futbol akademimizi logoya işleyerek altyapıya verdiğimiz önemi sembol bağlamında da vurguladık. Her takımın bir figürü vardır Yerköy köyümüz Sultan sazlığına çok uzak bir mesafede olmadığı için köyümüz seması Şahin kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Semamızın süsü olan Şahin kuşunu takımımıza figür olarak seçtik inşallah logomuz uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek olan Yerköy sporumuza hayırlar getirir" dedi.

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Yusuf Şahin, Yerköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:41 
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