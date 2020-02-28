Yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı - Son Dakika

Yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde deprem nedeniyle yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı.

Yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde deprem nedeniyle yerle bir olan evde besmele tabelasının asılı olduğu duvar sağlam kaldı.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, önceki gün de yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükselmişti. Yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi'nde evlerin büyük bölümü yıkılırken, aileler ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından her öğün sıcak yemek dağıtılırken, hayırseverler tarafından da değişik yardımlar yapılıyor.


"Tabelanın olduğu duvar yıkılmadı"


İHA muhabirine konuşan Şakir Işık isimli depremzede, evlerinin her tarafı yıkılıp harabeye dönerken besmele tablosunun asıldığı duvarın yıkılmadığını belirtti. Depremde sadece ailesinden sadece çocuğunun yaralandığını anımsatan Işık, "Her taraf yıkıntı ve harabe durumdadır. Deprem esnasında evdeyim sarsılmayla kapıya kadar anca gidebildim. Biz 4-5 kişi kurtulurken çocuğum enkaz altında kaldı. Çocuğumun sesini duydum ve geri dönünce çocuk boynuna kadar göçük altındaydı. O durumda çocuğu içerden kurtardık. Yaralı olarak kurtardığım çocuğumun durumu şu an iyidir. Allah'a şükür can kaybımız yok. Ancak maddi açıdan büyük kaybımız var. Her şey yıkılırken üzerinde besmele olan tabela duvarda sağlam duruyor. Tabelanın olduğu duvar ise yıkılmadı" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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