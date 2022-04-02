"Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisi açıldı - Son Dakika

Nakkaş Nusret Çolpan'ın eserlerinden yola çıkarak genç sanatçıların hazırladığı "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galerisi'ndeki açılışa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sergi danışmanı Gülçin Anmaç ve merhum sanatçı Nusret Çolpan'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, Fatih'in kütüphaneler, sanatçılar, yayınevleri ve sanat galerileriyle anılmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Turan, kültürel bir muhit oluşturmanın önemine de değinerek, "Bizim medeniyetimiz inşa ve ihya medeniyetidir. Tek başına inşa etmek yetmiyor. Bazen inşa etmeyi, ihya etmek gibi anlıyoruz. İhya etmek, yani yeniden hayat vermek insanla olan bir şey. İnsanın kalitesiyle içinde bulunduğu mekan da ihya olmuş oluyor."

Sergi salonunun adı Nusret Çolpan Sergi Salonu yapıldı

Fatih'ten yaşadığı mekana iz bırakan çok sayıda önemli şahsiyetin geçtiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bugün de Nusret Çolpan'ın eşsiz eserlerini görebileceğiz. Epey bir zamandır da sergisi yapılmıyordu. Biz bu sergi salonumuzun ismini geçici olarak Cam Küp Sanat Galerisi koymuştuk. Hem Fatihli olması hem de yeri doldurulamayacak bir şahsiyet olması hasebiyle. Bu sergi salonunun adını bundan sonra ilanihaye Nusret Çolpan Sergi Salonu olarak değiştireceğiz."

Turan, serginin 2 ayrı mekanda 2 ay boyunca devam edeceğini belirterek, Cam Küp Sanat Galeri'deki bölümünde genç sanatçıların hazırladığı çağdaş yorumlar ve dijital uygulamaların, Kadırga Sanat Galerileri'nde ise Nusret Çolpan'ın eserlerinin sergilendiğini dile getirdi.

"Onu hiç bilmeyenlerin bile kendilerine yakın hissedecekleri bir sergi oldu"

Sergi danışmanı minyatürist Gülçin Anmaç ise koleksiyoner sergisi yapmanın zorluğuna işaret ederek, "Genç bir bakışla dijital sanat ve hareket eden animasyonla sergi fikri geleneksel sanatlarımızda ilk olacak. Bu çok önemli. Gençlere Nusret Hocamızı daha yakın hissettirecek bir sergi. Onu hiç bilmeyenlerin bile kendilerine yakın hissedecekleri bir sergi oldu. Bunun için biz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Anmaç, Nusret Çolpan'ın çalışkan bir sanatçı ve minyatürde bir ekol olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sergilerin Çolpan'ın eserlerini görmemiş nesillere gösterme fırsatı oluşturduğunu belirten Gülçin Anmaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fatih Belediyesine ve Fatih Belediye Başkanına ayrıca teşekkür ediyoruz. Hocamızla vefatından önceki onunla paylaştığımız anlara döndük. O eserleri ürettiği zamanları bildiğimiz hallerini hatırladık. Bu özel günde onu iyilikle ve güzellikle anıyorum. Hayırla yad edilmek ve unutulmamak en güzel lütuf. Biz hayırla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin."

Proje yönetmenliğini Osman Özsoy'un üstlendiği "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisinin küratöryal ekibinde ise Numan Noyan Küçük, Yıldırım İnce ve Taha Oğuz Sartekin yer alıyor.

Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galerisi ve Kadırga Sanat Galerileri'nde eş zamanlı açılan sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.