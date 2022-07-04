Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi. Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.

Kaynak: DHA

Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı - Son Dakika

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