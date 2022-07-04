'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı - Son Dakika
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'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

04.07.2022 16:42
'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne giden Rafet Burukoğlu (78), yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne giden Rafet Burukoğlu (78), yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi. Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.


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Kaynak: DHA

Mudurnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı - Son Dakika

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