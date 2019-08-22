Son Dakika Haberleri: Yerlere çöp atıp toplayarak çevre temizliğine dikkati çektiler
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Yerlere çöp atıp toplayarak çevre temizliğine dikkati çektiler

15 dakika önce

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve belediye çalışanları, çevre temizliğine dikkati çekmek için yerlere çöp atıp yeniden topladı.

Yerlere çöp atıp toplayarak çevre temizliğine dikkati çektiler, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve belediye çalışanları, çevre temizliğine dikkati çekmek için yerlere çöp atıp yeniden topladı.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, belediye meclisi üyeleri ve çalışanlarla bir araya gelip çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tuzluca ilçesinin farklı noktalarında pet şişe ve yiyecek ambalajlarını yerlere attı.

Daha sonra kirlettikleri alanları ellerindeki fırçalarla süpürerek çöpleri toplayan Türkan ve beraberindekiler, çevre temizliğine dikkati çekti.

Türkan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı ilgilendiren konulardan biri olan çevre temizliğine dikkati çekmek adına çöp toplayarak farkındalık yarattıklarını söyledi.

Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan birinin çevre kirliliği olduğuna vurgu yapan Türkan, "Dünyamız maalesef hızla insanoğlunun tüketiminden geriye kalan atıklarla kirleniyor. Plastik bir şişenin doğada ortalama yok olma süresi bir milyon yıl. Biz de daha temiz bir dünya, daha temiz bir Türkiye ve daha temiz bir Tuzluca için farkındalık yaratmaya çalıştık." dedi.

Önce çevreyi kirleterek insanlara çevreyi nasıl kirlettiklerini gösterdiklerini aktaran Türkan, şunları söyledi:

"Biz çöpleri yerlere atarken herkes hayretler içinde bize baktı, daha sonra çöpleri geri topladık. Atıklarımızı hiçbir şekilde doğaya ve yaşam alanlarımıza atmayalım. Çöplerin tek atılacak yeri çöp kutularıdır aksini yapınca hem doğaya hem de milli gelirimize zarar veriyoruz."

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:45 Kaynak: AA
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