Yerlere düşüren 'arkadaşlık' - Son Dakika

Yerlere düşüren 'arkadaşlık'

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ve 20 yaş altı sokak kısıtlaması yüzünden görüşemeyen iki kız arkadaşın buluşması yerlerde süründürdü. İki kız sosyal mesafeye aldırmadan koşarak birbirlerine sarıldılar ve yere düştüler. Yerde de sarılmaya devam edip öpüşen kızların o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde bir caddede çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlama yüzünden birbirini göremeyen iki genç kız, 42 gün sonra buluştu. Genelge gereği 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olan ve yaşları 15-20 arasındaki kızlar, 6 saatlik özgürlükte buluştu. Caddede birbirlerine koşan iki genç kız, sarıldıktan sonra sendeleyip yere düştü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan ve birbirlerini öpen iki kızın o anı bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. İki kızın o anları, çevrede maske takmayan iki adam tarafından ilgiyle izlendi.

Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.