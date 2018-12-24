Son Dakika Haberleri: Yerlerinden Edilen Afgan Aileler Zor Bir Kış Geçiriyor

Yerlerinden Edilen Afgan Aileler Zor Bir Kış Geçiriyor

32 dakika önce

Afganistan'daki güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalardan kaçarak Kandahar vilayetine gelen Afgan aileler, zor bir kış geçiriyor.

Yerlerinden Edilen Afgan Aileler Zor Bir Kış Geçiriyor, System.String[]
Afganistan'daki güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalardan kaçarak Kandahar vilayetine gelen Afgan aileler, zor bir kış geçiriyor.

Afganistan'da güney, doğu ve batı vilayetlerinden kaçarak Kandahar'a gelen yerlerinden edilmiş Afgan aileler, zor kış şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Afganistan'ın batısındaki Badghis vilayetinde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalardan kaçarak Kandahar'a gelen 38 yaşındaki Abdul Khalik, kendilerine şehirde sığınacak bir yer bulamadıklarını dile getirdi. Khalik, "Kandahar'a geldiğimde çatışmalar ve kuraklık nedeniyle daha da çaresiz kaldım. Kalacak ne bir barınağım ne de yiyeceğim var" dedi.

Kandahar'a gelen Gul Babu ise "Çatışmalar yüzünden evlerimizi terk etmek zorunda kaldık, ama ne yiyecek yemeğimiz ne de içecek suyumuz var. Açık bir çölde yaşıyoruz" diye konuştu.

Yetkililer, Kandahar'da sadece 5 bin kadar yerlerinden edilmiş kişiyi kayıt altına alabildiklerini ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle onlara acil yardım sağladıklarını, geri kalanların da bugüne kadar hiçbir destek alamadıklarını kaydetti.

Afganistan'daki BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA), bu yıl şu ana kadar 325 bin Afgan ailesinin çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş olduğunu açıkladı.

(AA-NT-D)

Kaynak: İHA - KANDAHAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:57 Kaynak: İHA

Afganistan, Yaşam
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