Yerlerinden edilen Suriyelilerden "Uluslararası Mülteciler Konferansı"na tepki - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Beşşar Esed rejiminin Rusya sponsorluğunda gerçekleştirdiği "Uluslararası Mülteciler Konferansına" tepkiler sürüyor.

Rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller, başkent Şam'da düzenlenen konferansa karşı gösteri düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bir araya gelen göstericiler, Arapça ve İngilizce "Geri dönüş sadece Beşar Esed'in gitmesiyle başlar", "Esed olduğu sürece biz geri dönmeyeceğiz" yazılı dövizler taşıdı.

Humus'tan göç ederek Bab'da yaşamını sürdüren Celal Tellavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rusya'nın desteğiyle yapılan konferansa tepkimizi gösterdik. Esed rejimi bizi öldürdü. Evlerimizden etti. Göç etmek zorunda kaldık." dedi.

Esed rejimini istemediklerini belirtmek için bir araya geldiklerini dile getiren Tellavi, "Bu konferansın hiçbir hükmünün olmadığını savunuyoruz. Yerinden edilen hiçbir Suriyeli Esed yönetimi kaldığı sürece geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin, Rusya sponsorluğunda, başkent Şam'da düzenlediği ve Rusya, İran, Çin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Hindistan ve Umman gibi ülkelerden katılımın olduğu konferans iki gün sürmüştü.

Birçok ülke, Suriye'de geri dönüşlerin başlaması için uluslararası hukuka uygun güvencelerin olmadığı gerekçesiyle konferansı boykot etmişti.