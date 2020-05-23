Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı (2)- Yeniden - Son Dakika

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'Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı' başlıklı haberimizin fotoğrafında Sonja Plaschke'nin birlikte poz verdiği kişinin eşi olmadığı ortaya çıkmıştır. Kaynağından yapılan düzeltmeyle bu fotoğrafı iptal edip, Sonja Plaschke'nin eşi Lothar Plaschke'nin fotoğrafıyla haberimizi yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA ( Antalya ), - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Sonja Plaschke (66), 3 yıl önce kolon kanserinden ölen eşi Lothar Plaschke ile aynı kaderi paylaştı. Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Plaschke, komşularının katıldığı törenle eşinin yanına defnedildi.

Alman Sonja Plaschke ile eşi Lothar Plaschke, 2016 yılında Gazipaşa'ya bağlı Macar Mahallesi'ne yerleşti. Lothar Plaschke, 2017 yılında kolon kanserine yakalanarak, yaşamını yitirdi. Lothar Plaschke, eşinin isteği üzerine Çamlı Mezarlığı'na defnedildi.

Kocasının ölümünden sonra tek başına kalan Sonja Plaschke de 15 gün önce şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerinde Sonja Plaschke'nin de kolon kanseri olduğu ortaya çıktı. Sonja Plaschke'ye 1 aylık ömrü kaldığını söylendi. Dün fenalaşarak yaşamını yitiren Sonja Plaschke'nin cenazesi, aynı kaderi paylaştığı eşinin yanına defnedildi.

Duygusal anların yaşandığı cenazeye, Plaschke'nin komşuları ve belediye görevlileri dışında katılan olmadı. Defin işleminin ardında Sonja Plaschke'nin en çok sevdiği gül ve kolyesi mezara koyuldu. Sonja Plaschke'nin komşuları, mezar başında mum yaktı.

Sonja Plaschke'nin eşi Lothar Plaschke'nin cenaze töreninde de en sevdiği hesap makinesi ile şapkasının, mezarı başına koyulduğu öğrenildi.