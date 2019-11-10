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Yerleşik İngilizlerden Atatürk'e saygı duruşu

6 saat önce

Yerleşik İngilizlerden Atatürk'e saygı duruşuMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik İngilizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çiçek sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Yerleşik İngilizlerden Atatürk'e saygı duruşu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik İngilizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çiçek sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesinde yaşayan yerleşik İngilizler '1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım'da düzenleyecekleri anma törenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da gerçekleştirdi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık 100 İngiliz, anıta çiçek sunup, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türkiye'nin kurucusu olarak nitelendirdikleri Atatürk'ü anma etkinliği sırasında bazı İngilizler'in gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk'ün anılmasının ardından tören, 1'nci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anılmasıyla devam etti.

Tören sonunda konuşan İngiliz Anthony Benham, Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar olarak Atatük'ü yakından tanıdıklarını ve büyük saygı duyduklarını belirtti. Bu nedenle her yıl düzenledikleri 11 Kasım törenlerini, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Benham, "Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk'e Fethiye'de yaşayan İngilizler olarak büyük önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Bugün Atatürk anıtı önünde toplandık ve onun için saygı duruşunda bulunduk." dedi.

Törene katılan İngiliz Mia Benham ise "Türkiye'de eğitim gören bir öğrenci olarak Atatürk'ü çok yakından tanıyorum. Onun Türk arkadaşlarım için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bende Atatürk'ü seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Bu nedenle törende bulundum ve Atatürk için saygı duruşunda bulundum." diye konuştu.

Yerleşik İngilizlerden Atatürk'e saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, Fethiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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