Yerleşik İsveçli ailenin hasta bebeğinin bakım masrafına Bakanlık desteği - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı çiftin özel bir hastanede yatan bir buçuk aylık bebeklerinin tedavi masraflarını karşılamakta zorlanarak sosyal medyadan duyurması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Türkiye'de kalacaklarını belirten aile, Bakan Koca'nın talimatıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanan bebekleri için teşekkür etti.



Geçen sene Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Norveçli Ted Nyquist'in (38) ocak ayında 28 haftalıkken erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia, beyin kanaması geçirmesi, midesinde gaz ile enfeksiyon bulunması nedeniyle Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada tedavisine başlanan bebeğin günlük masrafının bin 500 lirayı bulması üzerine masraflarını karşılamakta zorlanan çift, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Seslerini duyurmaya çalışan aileye yardım için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Konuyla ilgilenen Bakan Koca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi. Daha sonra Alicia bebek, ambulansla özel hastaneden alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Prematüre doğum nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Alicia bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



"Kampanya gittikçe büyüdü"



Baba Ted Nyquist, 17 Ocak'ta çocuğun kontrolü amaçlı hastaneye gittiklerini belirterek, "Oradan da bizi Antalya'ya sevk ettiler. Doğumu orada gerçekleştirdik. 28'inci haftada erken doğum oldu ve özel hastanede yattık. Tabi özel hastanede yatmanın da bir maliyeti var. Dolayısıyla burada ve İsveç'te yaşayan arkadaşlar bize yardım etmek için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattılar. Bu kampanya gittikçe büyüdü, bin 500 kişiye ulaştı. İsveç'te yaşayan gazeteci bir arkadaşımız konuyu ele aldı. Daha sonra bu durum bakanlığa yansıdı, Sağlık Bakanı devreye girdi. Sağlık Bakanının yardımıyla çocuğu özel hastaneden üniversite hastanesine sevk ettirdik. Şu an orada tedavi görüyor. Çok yardımcı oldular, Sağlık Bakanı, Milletvekili Abdullah Ağrılı çok yardımcı oldu. Hastanenin genel sekreteri Ali Serinoğlu çok yardımcı oldu. İsveç'te UİD Başkanı Özer Eken o da bize çok yardımcı oldu. Hepsine buradan çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi.



"Bir beyin kanaması geçirdi"



Bebeğin durumuyla ilgili bilgi veren anne İda Svarvarefelt ise, "Geçtiğimiz hafta durumu biraz kötüydü. Biraz kan değerlerinde düşüklük vardı. Normal şartlarda yine de iyi. Bir beyin kanaması geçirdi" diye konuştu.



"Baştan beri Türkiye'de olmasını istiyorduk"



Mayıs 2019'dan beri ilçede yaşayan çift, Alanya'da yaşamaya devam etmek istediklerini ifade ederek, "Kesinlikle burada kalacağız. Çocuğu kendi ülkemizde doğurma fikrini hiç düşünmedik. Baştan beri Türkiye'de olmasını istiyorduk. Güvendiğimiz, iyi bir doktor bulduk. Durumun böyle olacağı tabii ki hiç aklımızın ucundan geçmedi" şeklinde konuştu. - ANTALYA