Son Dakika Haberleri: Yerleşik İsveçli, Evinde Ölü Bulundu

Yerleşik İsveçli, Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik olarak bulunan İsveçli Erik Mathsture (64), evinde ölü bulundu.

Yerleşik İsveçli, Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik olarak bulunan İsveçli Erik Mathsture (64), evinde ölü bulundu.

Kestel Mahallesi'ndeki apartmanda, kendisine ait dairede tek başına oturan Erik Mathsture'dan haber alamayan bina sakinleri, dün akşam saatlerinde, jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından mahalleye gelen Alanya Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, savcılık talimatıyla Mathsture'nin dairesinin kapısını çilingire açtırarak, içeri girdi. Ekipler, İsveçli Mathsture'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Erik Mathsture, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsveçli Mathsture'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

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