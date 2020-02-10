Yerleşik İsveçli ölü bulundu - Son Dakika
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Yerleşik İsveçli ölü bulundu

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik İsveçli Karl Erik Hedde Hansson (83), eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik İsveçli Karl Erik Hedde Hansson (83), eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde eşiyle yerleşik yaşayan İsveçli Karl Erik Hedde Hansson'un eşi dün sabah yatak odasına girdiğinde, kocasının hareketsiz yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, İsveçli adamın öldüğünü tespit etti. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ilk incelemenin ardından Hansson'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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