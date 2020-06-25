Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur (67), evinde ölü bulundu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur (67), evinde ölü bulundu.
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yalnız yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur'dan bir süredir haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle eve girdiklerinde Artur'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Artur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Norveçli turistin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:52 Kaynak: DHA
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