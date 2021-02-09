Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Yerleşik Rus Olesia'nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

09.02.2021 16:44

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Fedarova'nın cep telefonu da bulunarak teslim edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu'nda meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kişi, cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise belindeki tabancayı Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Şüpheliler kaçarken, büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi ve güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. olduğunu belirledi. Ekipler dört şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramda Olesia Fedarova'nın cep telefonu ve bir kurusıkı tabanca ele geçti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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