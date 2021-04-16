Yerleşik Ruslar Türkiye'yi turizmde güvenli buluyor - Son Dakika

Yerleşik Ruslar Türkiye'yi turizmde güvenli buluyor

16.04.2021 11:07
Yerleşik Ruslar Türkiye'yi turizmde güvenli buluyor, System.String[]

Gerek iş gerekse yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yerleşik Ruslar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de Türkiye'de yaşamanın kendilerine güven verdiğini belirtiyor.

MUSTAFA KURT - Gerek iş gerekse yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yerleşik Ruslar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de Türkiye'de yaşamanın kendilerine güven verdiğini belirtiyor.

Rusya, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 90 ülkeden 94 bin 294 yerleşik yabancının yaşadığı Antalya'da 19 bin Rus hayatını sürdürüyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan - 1 Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlanması, yerleşik Rusları üzdü.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, Rusya'da yaşayanların salgın nedeniyle uzun süredir evlerinde kaldıklarını, tatile ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Antalya'nın Ruslar için çok önemli turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Balcı, geçen yıl tatil için yurt dışına çıkan Rusların yarısından fazlasının Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Balcı, bu yıl da bir an önce tatile çıkmayı düşünen Rusların, özellikle Antalya'ya dönük planlar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Uçuşların kısıtlanması bizi ve Rusya'daki arkadaşlarımızı derinden üzdü. Çünkü insanlar artık deniz görmek, yüzmek, güneşli havada keyifli anlar geçirmek, mutlu olmak istiyorlar. Çünkü deniz, kum, güneş Rusları çok mutlu eder, mutlu insanlar da daha az hasta olur. Türkler de 'Güneş girmeyen eve doktor girer.' diye bir atasözü var ve bu söz çok doğru. Rusların da artık güneşe çok ihtiyacı var."

Balcı, Türkiye'deki sağlık altyapısının da iyi konumda olduğunu, bazı Rusların sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

"Özellikle turizmde tedbirlerden taviz verilmiyor"

Türkiye'de salgın başladığı andan itibaren çok ciddi önlemler alındığına dikkati çeken Balcı, birçok sektörün de kuralları hassasiyetle uyduklarını dile getirdi. Özellikle turizmde tedbirlerde taviz verilmediğini anlatan Balcı, otellerde sosyal mesafe, hijyen, ateş ölçme, HES kodu başta olmak üzere tüm kurallara önem gösterildiğini bildirdi.

Balcı, geçen sene de turizmdeki tedbirlerin deneyimlendiğini, başarılı bir sezon geçirildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl da otelin girişinden, restorana, odalara kadar her alanda çok ciddi tedbirler alındı. Türkiye, misafirlerinin mutlu olması için her şeyi yapıyor, gerekli önlemleri alıyor. Çok iyi bir şekilde de denetimler yapılıyor. Şu anda da yerleşik yabancılara kapılarını açan oteller var, giden arkadaşlarımız da olumlu görüş belirtiyor. Türkiye'yi güvenli buluyoruz. Bir an önce uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasını ve Rusların buraya gelmesini bekliyoruz."

"Türkiye'de vaka sayılarının düşürülmesi için gerekli çabalar yürütülüyor"

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de vaka sayılarını düşürmek için önemli kararlar alındığını, Türkiye'de de etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Turizmde Türkiye'de ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Gündüz, "Türkiye salgına karşı iyi tedbirler aldı, en iyi şekilde uyguladı. Zorluk çekmedi. Şu anda vaka sayısında bir artış var ve düşürülmesi için de gerekli çabalar yürütülüyor. Umudumuz vaka sayısının bir an önce düşmesi ve turizmin başlaması." diye konuştu.

"Uçuşların sınırlandırılmasını beklemiyorduk"

Tatil için 20 yıl önce geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşme kararı alan Alisa Baltus da annesiyle ilçede bir şirket kurduklarını dile getirdi.

Evli ve bir çocuğu olduğunu anlatan Baltus, deniz, kum ve güneş dolayısıyla Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti.

Salgına karşı çok etkin önlemler alındığını vurgulayan Baltus, "Yaşadığımız kenti her açıdan daha güvenli buluyoruz. Uçuşların sınırlandırılmasını da beklemiyorduk, Kovid-19 mücadelesiyle bir bağ kuramıyoruz. Rusya'da herkes aşı oluyor, Türkiye'de de aşılama çalışmaları gayet iyi gidiyor. Antalya'da tatil planları yapan arkadaşlarımız vardı, şu anda rezervasyonlarını askıya aldılar. Onlar da oldukça üzgünler." ifadesini kullandı.

"Salgına karşı devlet kurumları çok iyi çalışıyor"

Yerleşik yabancılardan Anastasia Petrova Çetinkaya, 11 yıldır Alanya'da yaşadığını, burayı çok sevdiğini söyledi.

Ruslar için Antalya'nın önemli turizm kenti olduğunu anlatan Çetinkaya, "Uçuşların sınırlandırılması Rus turistler için zor bir durum. Çünkü geçen yıl tatil yapamayan Ruslar, bu yıl için planlar, rezervasyonlar yaptı, birçoğu tur operatörlerine parasını ödedi. Bu durum hayal kırıklığına neden oldu." dedi.

Uçakların sınırlandırılması kalktığı takdirde ciddi potansiyelde Rus turistin kente geleceğini aktaran Çetinkaya, Rusların Türkiye'den vazgeçemeyeceklerini bildirdi.

Salgına karşı da Türkiye'nin aldığı kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetinkaya, "Salgına karşı sağlık çalışanları başta olmak üzere devlet kurumları çok iyi çalışıyor." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Alanya'da yaşayan Olga Polianichkinav da uçak sınırlandırılmasının kısa sürede kalkacağına inandıklarını söyledi.

Antalya, Türkiye, Balcı, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerleşik Ruslar Türkiye'yi turizmde güvenli buluyor - Son Dakika


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