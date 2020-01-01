Yerleşik yabancılar 2020'yi yüzerek karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerleşik yabancılar 2020'yi yüzerek karşıladı - Son Dakika

Yerleşik yabancılar 2020'yi yüzerek karşıladı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılı denize girerek kutladı.

Yerleşik yabancılar 2020'yi yüzerek karşıladı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılı denize girerek kutladı. Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde yerleşik yaşayan İngiliz ve Rus uyruklu vatandaşlar yeni yılı denize girerek karşıladı. Saat 12.00'da Muar mevkisinde toplanan 150 kişilik grup Kalkan Plajında denize girerek yeni yıla merhaba dedi.


Kış mevsimi olmasına rağmen deniz suyu sıcaklığının oldukça iyi olduğunu ve üşümediklerini ifade eden yerleşik yabancılar, 2020 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesini diledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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