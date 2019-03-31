Yerleşik Yabancılar Sandık Başına Gitti

Yerleşik yabancılar sandık başına gittiMUĞLA - Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ilçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti.

Yerleşik yabancılar sandık başına gitti



MUĞLA - Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için ilçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti.

Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Vatandaşlar saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. İlçede yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına gitti. Azerbaycan asıllı Afag Palu'da oy kullanan vatandaşlar arasındaydı. Dördüncü kez oy kullandığını belirten Palu, "Oy kullandım. Marmaris'te ilk kez kullandım. Daha önce Muğla'da kullanıyordum" dedi.

Hasta ve yaşlılar oy kullanmak için geldiler

Oy kullanmaya hastanede yatan ve evde yatalak olan hastalar da görevliler tarafından oy kullanmak için kayıtlı oldukları sandıklara getirildi. Oy kullan hastalar daha sonra tedavilerine devam etmek için tekrar hastanelere götürüldü. İlçede oy kullanma işlemi saat 17: 00'de sona erecek.

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