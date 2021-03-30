Yerleşik yabancılardan maskesiz parti - Son Dakika

Yerleşik yabancılardan maskesiz parti
30.03.2021 15:50
ANTALYA'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.
ANTALYA'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor. Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi. Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
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