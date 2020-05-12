Yerleşik yaşayan Rus kadın, ilaç içerek intihar etti - Son Dakika

ANTALYA'da yerleşik yaşayan Rus Liubov Khodorkova (79), çok sayıda ilaç içerek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı Liubov Khodorkova, çok sayıda ilaç içti. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Khodorkova için önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye götürülen Khodorkova, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Khodorkova'nın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilecek.