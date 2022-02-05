Yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

Yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl- Genç karayolunda, kış şartları nedeni ile yiyecek bulamayan domuz sürüsü görüntülendi.

Bingöl'de zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan 15 yaban domuzu, yerleşim alanlarına kadar indi. Bingöl-Genç karayolunda gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, şehir merkezine çok yakın bir noktada domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuz sürüsüne yol veren sürücü, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.