Yerleşim alanlarına inmesinler diye - Son Dakika

Talas Belediyesi, olumsuz hava şartlarının kendini iyice hissettirdiği şu günlerde yaban hayvanları aç kalarak yerleşim yerlerine inmesinler diye doğaya yiyecek bırakmaya devam ediyor.



Kış şartlarının bastırmasıyla birlikte açık alanlardaki 20 farklı noktada hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için yem bırakan Talas Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan canlılara yardım elini uzatmış oluyor. Özellikle yaban hayvanlarının aç kalınca yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçmek isteyen Talas Belediyesi, 20 farklı noktaya günlük olarak yiyecek bırakıyor.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, aç kalan yaban hayvanların yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerine kadar indiğine dikkat çekerek, "Talas genelinde bulunan 20 farklı alandaki besleme noktalarına bıraktığımız ekmek ve yemlerle kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlarına yardımcı oluyoruz. Ali Dağı çevresi, Zincidere, Tavlusun ve Patiköy çevresinde yer alan noktalara günlük olarak yaklaşık 50 kg yem ve ekmek bırakıyoruz. Böylece aç kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmelerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu dağıtımdan sokak hayvanları da yararlanıyor. Bu uygulama, kış şartları kendini hissettirdiği sürece devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ