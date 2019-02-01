Son Dakika Haberleri: Yerleşim Bölgesine Giren Leopar Büyük Korkuya Neden Oldu

Yerleşim Bölgesine Giren Leopar Büyük Korkuya Neden Oldu

1 saat önce

Hindistan'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı.

Yerleşim Bölgesine Giren Leopar Büyük Korkuya Neden Oldu, System.String[]
Hindistan'ın Jalandahar eyaletinde Lamba Pind şehrinde yerleşim bölgesine giren leopar, toplanan kalabalık nedeniyle korkarak saldırganlaştı. Birçok kişiye saldıran leoper, sakinleştirici iğne ile bayıltıldı ve bölgedeki hayvanat bahçesine götürüldü. Yaşanan o panik anları ise bölgede yaşayanlar tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

Dünya
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