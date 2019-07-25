Yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Kahramanmaraş Valiliğinden, Elbistan ilçesinde yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar hakkında soruşturma açıldığı ve muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:24 Kaynak: AA
Valiliğinden, Elbistan
ilçesinde yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar hakkında soruşturma açıldığı ve muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elbistan ilçesinde meskun mahalde havaya ateş edenlerin görüntülerinin bazı basın yayın organlarına yansıdığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında Bakanlığımızın 25.06.2019 tarihli ve 11161 sayılı genelgesi kapsamında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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