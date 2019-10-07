Son Dakika Haberleri: Yerleşim merkezlerinin kademelenmesi araştırması başladı
Son Dakika Güncel Yerleşim merkezlerinin kademelenmesi araştırması başladı

Yerleşim merkezlerinin kademelenmesi araştırması başladı

17 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek) Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi" çalışmaları tüm Türkiye'de Kalkınma Ajansları ve kaymakamlıklar işbirliği ile uygulanmaya başladı.

Yerleşim merkezlerinin kademelenmesi araştırması başladı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen " Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek) Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi" çalışmaları tüm Türkiye'de Kalkınma Ajansları ve kaymakamlıklar işbirliği ile uygulanmaya başladı.


Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinde Ortak Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda 4 Ekim 2019'da başlayıp 30 Ekim 2019'a kadar uygulanacak olan Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması kapsamında köy, belde ve ilçelerdeki saha çalışmaları ile muhtarlarla anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması ile Türkiye'de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısının ve işleyişin belirlenmesi hedefleniyor. Saha uygulamaları öncesinde Ağustos ayı içerisinde Kalkınma Ajansları uzmanları, Ankara'da düzenlenen YER-MEK Araştırması uygulama eğitimine katılım sağlamış ve eğitimde Bakanlık tarafından gerçekleştirilen pilot çalışma ve sonrasında nihai hale getirilen internet tabanlı anket formunun kullanımı hakkında kalkınma ajanslarına bilgilendirme yapılmıştı. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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