Yerleşim yeri adres kaydı eksik olanlar bilgilendirildi
11 saat önce
Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişi kısa mesajla bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişi kısa mesajla bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel tutulabilmesi amacıyla MERNİS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Paylaşımda, "Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlarımızdan, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunmaları, adres kaydı güncel olan vatandaşlarımızdan ise bu bildirimi dikkate almamaları rica olunur." ifadelerine yer verildi.
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