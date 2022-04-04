YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI - Son Dakika
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YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI

04.04.2022 16:29

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağının Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağının Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Çevre dernekleri ile bölge halkı adliye önünde toplanarak, ellerindeki pankart ve dövizlerle taş ocağının yeniden faaliyete geçirilmesine tepki gösterdi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre mesafede bulunan eski taş ocaklarının, 20 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirilmesi yargıya taşındı. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı Keşan Adalet Sarayı önünde toplanarak, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle taş ocağının yeniden faaliyete geçirilmesini protesto etti. Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu Sözcüsü Saliha Kafalı, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Yeni Mahalledeki Belkoop Evlerine 160 metre mesafede bulunan eski taş ocaklarının 20 yıl önce 'yerleşim yeri içinde kaldığı' ve 'insan sağlığına zarar verdiği' gerekçeleri ile izin ve ruhsatlarının iptal edilerek, kapatıldığını söyledi. Kafalı, şöyle devam ettiİşte bu taş ocakları bugün BOTAŞ tarafından yeniden aktif hale getirilmeye çalışılıyor. Başta Keşan Yeni Mahalle sakinleri olmak üzere tüm Keşanlıların itirazına karşın söz konusu ocaktan taş alma devam ediyor. BOTAŞ, Keşan yerleşim alanı içinde kalan ve Belkoop Evlerine 160 metre mesafede olan 83 dekar alanı kaplayan taş ocağı için beş yıllığına ruhsat almış. Proje tanıtım dosyası hazırlatmış. 2 Mart 2022 günü ÇED sürecinin başladığı ve 3 Mart günü de Edirne Valiliği'nin ÇED yönetmeliğine aykırı olan 'ÇED gerekli değil' kararı yayımlanmıştır. Edirne Valiliği bu kararı ile bizlerin en doğal ve Anayasal hakkı olan itiraz etme haklarımızı ellerimizden almıştır. Tüm bu hukuksuzluklar yanında bizleri en çok üzen ise sayın belediye başkanımızın tavrıdır. O bizleri temsil etmek ve haklarımızı savunmak üzere bizlerin oylarıyla seçilmiştir. Atanmış bir kamu görevlisi değildir. Bu nedenle her talimatı eksiksiz ve kusursuz uygulamak gibi bir görevi yoktur

'KEŞKE SAYIN BAŞKAN BİZLERE VE SESİMİZE KULAK VERSEYDİ'

BOTAŞ'ın aktif hale getirmeye çalıştığı ve Keşan Belkoop Evleri'ne 160 metre mesafede olan taş ocakları ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduğu proje tanıtım dosyası hakkında 2 Mart 2022 tarihinde Keşan Belediye Başkanlığı'ndan görüş istendiği ve belediye başkanının aynı gün içinde 180 sayfa olan proje tanıtım dosyası hakkında 'kurumumuzca sakınca yoktur' cevabı verdiğini ifade eden Kafalı, şunları söyledi; Oysa ÇED yönetmeliği 17'nci maddesine göre sayın belediye başkanı 30 gün içerisinde cevap verme hakkına sahiptir. Belediye başkanının bu denli hızlı cevap vermesi bizleri yaralamıştır. Keşke sayın başkan bizlere ve sesimize kulak verseydi. Taş ocağı çevresinde yaşayan halkını hiçe saymasaydı. Keşke çoluk çocuğumuz ile sessiz, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hak ve isteğimize saygı gösterseydi. Hele hele bu son günlerde bu çalışma engellenemez. 'Zaten mayıs sonu Haziran ortalarında işlerini bitirip çekip gidecekler' şeklindeki karşı propagandası hiçbir şekilde kabul edilemez. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki BOTAŞ'ın ruhsatı 5 yıllıktır. Proje tanıtım dosyasında 1 adet ekskavatör (taş kırıcı), 1 adet doldurucu kepçe ve 3 adet kamyon ile işi yapacakları yazıyor. Son bir haftadır 4 adet ekskavatör 10'un üzerinde kamyon ile cumartesi, pazar demeden sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyorlar

'MAHALLEMİZE TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ'

Saliha Kafalı, proje tanıtım dosyasındaki taahhütlerine daha başlangıçta uymadıklarını ve ÇED yönetmeliğine göre çalışmanın durdurulmasının gerektiğini dile getirerek, Bu durum karşısında bizlerin yapabileceği tek şey Edirne İdare Mahkemesi'nde Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmaktır. Bizlerde bugün onu yapıyoruz. Avukatımız ile birlikte dava dosyamızı Edirne İdare Mahkemesi'ne iletilmek üzere teslim edeceğiz. Biz halkız ve Anayasa da 56'ncı maddede tanımlanan temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Mahallemize taş ocağı istemiyoruz. Yaşam hakkımıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından dava dilekçeleri Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Avukat Bülent Kaçar tarafından Keşan Adliyesi'ne teslim edildi. (DHA)

YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI
YERLEŞİM YERİNE YAKIN TAŞ OCAĞININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ YARGIYA TAŞINDI

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Kaynak: DHA

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