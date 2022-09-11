Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor - Son Dakika
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Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor

11.09.2022 11:54
Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor

Yerleşim yerlerindeki atık suların büyük bölümünün yıllarca arıtılmadan deşarj edilmesi nedeniyle zemininde balçık ve dip çamuru biriken Van Gölü, belediyeler tarafından başlatılan çalışmalarla kirlilikten arındırılıyor.

Yerleşim yerlerindeki atık suların büyük bölümünün yıllarca arıtılmadan deşarj edilmesi nedeniyle zemininde balçık ve dip çamuru biriken Van Gölü, belediyeler tarafından başlatılan çalışmalarla kirlilikten arındırılıyor.

Masmavi suları, eşsiz koyları ve doğasıyla turistlerin ilgisini çeken, çevresindeki sulak alanlarla binlerce kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla birçok noktada çalışmalar yürütülüyor.

Bu amaçla hazırlanan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında arıtma tesislerini faal hale getiren Van ve Bitlis'teki belediyeler, kıyılardaki ahırları da yıkarak kirliliğe neden olan unsurları ortadan kaldırıyor.

Van Gölü kıyısındaki en büyük yerleşim yerlerinden Tatvan ilçesinde, ileri biyolojik arıtma tesisinin ünitelerinde yenileme çalışması başlatan belediye, atık suların yıllarca Van Gölü'ne akıtılmasından dolayı zeminde oluşan balçık ve çamurları temizliyor.

Geçen ay başlatılan çalışmalar kapsamında iş makineleriyle gölün zemininden 5 bin metreküp çamur ve balçık çıkaran belediye, bu atıkları kamyonlarla ilçe dışında belirlenen noktalara taşıyor. Şu ana kadar ilçede 70 ahır belirleyen ekipler, hem tespit hem de ahırların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde de zemindeki dip çamuru ve balçığın neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacıyla 3 etapta çalışma yapılıyor. Arıtma tesisinin bulunduğu bölgeden başlatılarak 13,9 kilometrelik sahil bandında 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Van ve Bitlis'te yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 500 bin metreküp dip çamuru ve balçık, temizlenerek kamyonlarla belediyelerin belirlediği alanlara taşındı.

"2 yılda dip çamurunu bitirmeyi hedefliyoruz"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında bu yıl Van Gölü'nün Tatvan kıyısında dip temizliği yaptıklarını söyledi.

Tatvan'da 7 kilometre uzunluğundaki sahilde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirten Geylani, "Kıyıdan 100 metre göle doğru çalışmayla başladık. İş makineleriyle 3,5 metreye kadar dip çamuru temizliği yapıyoruz. Temiz kumu bulana kadar bütün çamur temizlenecek. Günlük ortalama 200 metreküp malzeme taşıyoruz. Bugüne kadar 5 bin metreküpün üzerinde dip temizliği çalışmamız oldu. Araç ve ekip sayımızı artıracağız. 2 yılda tamamen Van Gölü'nün dip temizliğini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu,

Dünya ve Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nün, NASA'nın düzenlediği yarışmada da en güzel fotoğraflara dahil olduğunu ifade eden Geylani, 4 bakanlığın içinde yer aldığı eylem planının büyük bir çalışma olduğunu vurguladı.

Dip temizliğinin dışında ileri biyolojik arıtma tesisinin revizyonu ile gölü kirleten büyükbaş hayvan ahırlarının kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"Dışarıdan kirliliğe neden olan bütün unsurların önüne geçilecek. Bir yandan kirletme önleniyor bir yandan da yıllardan beri oluşturulmuş kirlilik önleniyor. Yıllardan beri birikmiş bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunun daha pratik ve kolay yolu var o da kirletmemek. Temizlik kirletmemeyle başlar. Vatandaşlarımız yiyecek ve içecek atıklarını sahile bırakıyor. Vatandaşlarımızdan Van Gölü'ne sahip çıkmalarını ve temizlik çalışmalarını desteklemelerini bekliyoruz. Dünya mirası olan Van Gölü'ne sahip çıkmamız birinci vazifemiz."

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Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü, zeminindeki kirlilikten arındırılıyor - Son Dakika

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