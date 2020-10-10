Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu - Son Dakika

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu

10.10.2020 10:48

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu Belen ve Arsuz'da çıkan orman yangınlarında çok sayıda işletme alevlere teslim oldu Meşrubat fabrikası çalışanı Hanifi Dönmez: "Zararımız 2-3 trilyon, her şey yandı" Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangını,...

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu

Belen ve Arsuz'da çıkan orman yangınlarında çok sayıda işletme alevlere teslim oldu

Meşrubat fabrikası çalışanı Hanifi Dönmez: "Zararımız 2-3 trilyon, her şey yandı"

HATAY - Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan alevler ev ve işyerlerine de sıçradı.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde ve akşam saatlerinde de Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde çıkan orman yangınları, rüzgarında kuvvetli esmesi yüzünden bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ekiplerin havadan ve karadan canla başla müdahale ettikleri yangın, çevrelenmeye çalışılıyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan alevler, ev ve işyerlerine sıçradı. Belen'de bir antredepoda, Arsuz'da da bir meşrubat fabrikasında alevler nedeniyle büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Meşrubat fabrikasında çalışan ustabaşı Hanifi Dönmez ise gözyaşlarını tutamadı. Zararlarının 2-3 trilyon olduğunu söyleyen ustabaşı Dönmez, "Gazoz makinaları vardı burada hepsi yandı. Yangın sabaha karşı 6 gibi ulaştı buraya ve tahminimce yaklaşık 2-3 trilyon zararımız var" dedi.

Diğer yandan Arsuz ilçesindeki yangında bir dikiş atölyesi ve belde mezarlığı da alevlere teslim oldu.

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu

Yangın, Hatay, Belen, Arsuz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek Doktora "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Mbwana Samatta, ülkesinde kurduğu vakıfla birçok yardıma muhtaç insana umut oldu Mbwana Samatta, ülkesinde kurduğu vakıfla birçok yardıma muhtaç insana umut oldu         
10:59
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın         
07:57
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 11:05:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerleşim yerlerine ulaşan yangın fabrikaları büyük zarara soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei